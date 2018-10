Magazine Pesquisa mostra qual é a massa preferida dos italianos Uma dica: o tradicional prato romano desbancou a lasanha

O macarrão à carbonara é o prato de massa preferido dos italianos, revelou uma pesquisa patrocinada pelo aplicativo de delivery Just Eat.O levantamento foi feito em comemoração pelo "Dia Mundial da Massa", celebrado no mundo inteiro nesta quinta-feira (25). De acordo com o Just Eat, o macarrão à carbonara é a massa mais pedida na Itália, superando o tagliatelle ao rag...