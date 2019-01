Magazine Personalidades viram animais silvestres em calendário temático

A ONG Ampara Animal deu continuidade à campanha Somos Todos Silvestres, iniciada no ano passado, em que personalidades se transformaram em animais silvestres. Dessa vez, foi lançado um calendário com as fotos dos artistas maquiados – e irreconhecíveis. Entre eles, os atoress Sophie Charlotte, Julia Faria, Sérgio Marone e a cantora Luísa Sonza.O calendário Ampara Silvest...