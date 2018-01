Personalidade ao extremo

De olho em quem faz questão de decorar a casa com referências, o mercado moveleiro vem se movimentando e lançando coleções que entregam muito da personalidade do morador. O modelo Balle da linha Maré traz a leveza da água, com formas orgânicas e fluídas em uma homenagem aos golfinhos. Já o modelo Bordi da linha Vintage, propõe uma visita aos anos 70. A arquiteta Natália Eclea garante que os puxadores agregam conceito à decoração. “Hoje, eles podem ir além da própria função, empregando praticidade e ornamentando ao mesmo tempo. Portas de correr, que muitas vezes não precisam ser abertas o tempo inteiro, ganham sofisticação e acabam se transformando em um elemento de destaque quando o puxador em questão é bem escolhido.”

A profissional chama atenção ainda para os lançamentos que não fazem referência a um determinado tema, mas que definem bem o estilo do morador. Para os mais clássicos, as arestas estruturadas, como as formas angulares de um diamante, a exemplo do modelo Vedere da linha Luce. Já o modelo Sevilha da linha Cittá, tem os traços da arquitetura europeia. Homenageando o formato da ponte El Alamillo, ele é estreito e traz formas simples. “Essa preocupação com os detalhes chegou em outros elementos da casa, antes esquecidos. Hoje, as pessoas querem escolher com mais carinho os puxadores, a cabeceira da cama e os pés de um móvel especial. Isso fez com que o mercado oferecesse um leque de opções em todos os estilos.”