Personal ensina exercícios leves para dias antes da folia

A pedido do POPULAR, o consultor preparou uma sequência de exercícios que pode ser praticada em torno três vezes ao longo desta semana até o primeiro dia da folia, de preferência com acompanhamento de um profissional que possa orientar quanto à postura. “Para fazer sozinho, é preciso que a pessoa já tenha boa consciência corporal para não correr o risco de se machucar. Preocupe-se sempre em contrair abdome e manter joelhos estáveis”, ensina o educador físico. Confira.

Segundo o consultor, os treinos ideais são aqueles que não deixam os músculos muito fatigados às vésperas da folia, já que o importante é estar com a energia 100% disponível para pular o carnaval por várias horas seguidas. “São exercícios que ativam as cadeias musculares e não demandam um grande gasto energético e uma recuperação demorada.”

Marcello Dantas 1. Prancha - Para aquecer, o professor Felipe Vaz indica a posição prancha, entre 20 e 30 segundos. De bruços, apoie os antebraços no solo e levante o tronco mantendo as costas eretas, contraindo o abdome. Tente ficar pelo menos 20 segundos.

Marcello Dantas 2. Polichinelo - Em seguida faça 30 polichinelos. Repita a sequência de prancha e de polichinelos três vezes seguidas antes de prosseguir com os próximos passos.

Marcello Dantas 3. Remada alta - Para o início da série, faça uma remada alta. Afaste os pés, mantenha a coluna ereta, peitoral aberto e abdome contraído. Segure um peso leve com as mão à frente do corpo, subindo da altura do quadril até o peito. Leve os cotovelos até a linha dos ombros. Faça dez repetições.

Marcello Dantas 4. Agachamento - Segure o peso junto ao peito ou à frente do corpo na linha do quadril, afaste os pés além da linha da cintura, contraía o abdome e faça o movimento de sentar, projetando o bumbum para trás, dez vezes. Não é necessário atingir um ângulo de 90 graus. “Também chamado agachamento sumô, fortalece quadríceps e região interna na coxa”, diz Felipe Vaz.

Marcello Dantas 5. Apoio inclinado - Apoie-se em um banco ou similar, fazendo com o corpo ângulo de cerca de 45 graus em relação ao solo. Deixe as mãos abaixo da linha do ombro e levante o peso do corpo forçando o peitoral. Mantenha coluna ereta e abdome contraído. Repita dez vezes.

Marcello Dantas 6. Panturrilha - Coloque as pontas dos pés em uma elevação firme, como um degrau, com o calcanhar distante do chão. Com cuidado, eleve dez vezes o corpo na ponta dos pés e em seguida, deixe os calcanhares caírem em direção ao chão, sempre mantendo as pernas estendidas. “A panturrilha é o ‘segundo coração’. Ajuda no retorno do sangue para a parte de cima do corpo”, explica o professor.

Marcello Dantas 7. Ponte no solo - Deite-se de costas e apoie as mãos no solo, rente ao corpo. Contraia abdome e bumbum e eleve o quadril o máximo possível por 30 segundos. “Fortalece glúteo, abdome e posterior de coxa”, diz o educador físico.