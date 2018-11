Magazine Personagens engajados

Nos anos 1960, Stan Lee não apenas criou heróis que permaneceram no imaginário coletivo, mas foi um dos grandes responsáveis por um maior engajamento no gênero. Ao mesmo tempo que os X-Men refletiam a discussão pelos direitos civis dos negros em voga nos EUA - o conflito entre Professor Xavier e Magneto tem paralelos evidentes com as disputas entre Martin Luther King Jr....