Personagem em destaque

O Natal do Goiânia Shopping está iluminado e americanizado. É que a atração principal do local tem nome, sobrenome e uma estrela na famosa Calçada da Fama, em Hollywood. Quem passar pelo local poderá ver de perto uma versão iluminada de Mickey Mouse. Confeccionado com milhares de microlâmpadas o boneco de sete metros de altura é, segundo o shopping, resultado de uma ação ...