Perfil: Quem é Bariani Ortencio

De Igarapava, Waldomiro Bariani Ortencio mudou-se para Goiânia acompanhando a família em 1938, onde estudou no Lyceu de Goiânia. Quando criança, trabalhou como alfaiate. Na década de 1940, foi goleiro do Atlético Clube Goianiense. Também foi professor de Matemática, comerciante, fazendeiro, industrial e minerador. Ingressou na carreira literária quando publicou O que foi pelo Sertão, em 1954. Em sua casa, na Praça Cívica, mantém um museu pessoal com livros, artigos de jornal, troféus e certificados, objetos antigos (gramofone, cassete, câmeras analógicas, polaroide), e fotografias que revelam sobre sua história. A residência está sempre aberta para entusiastas de Goiânia, estudantes, pesquisadores e escritores. Ele está com 94 anos e ainda deseja publicar mais 10 livros que já estão prontos.