Magazine Perfil no Twitter faz sucesso publicando imagens do horário eleitoral gratuito

Nem só de propostas vive o horário eleitoral. Em tempos de Internet, nem mesmo coisa séria, como política, escapa da possibilidade de virar fontes de memes. Entre as muitas iniciativas de transformar as campanhas deste ano em piada, uma conta no Twitter está fazendo sucesso ao reunir imagens estáticas retiradas diretamente do horário eleitoral gratuito. Confira algumas das...