Perfil: Luiz Mauro

Nascido em Goiânia, Luiz Mauro começou a pintar no início da década de 1980 e montou o primeiro ateliê em conjunto com outros artistas em Inhumas. Ele ficou no espaço até o início dos anos 2000 e, quatro anos depois, mudou-se para Goiânia. O primeiro prêmio ganhou aos 17 anos no Salão Anapolino de Artes. Ele sempre abordou em sua produção a história da arte, a memória, a luz e a sombra, a subjetividade e espaços arquitetônicos. Foram muitos anos trabalhando somente com o nanquim e depois o associou ao óleo. A série atual não tem data para terminar. “Considero a obra que venho produzindo ultimamente como a mais elaborada que realizei na minha carreira”, analisa.