Perfil - Frei Nazareno Confaloni

Frei Nazareno Confaloni nasceu em Grotte di Castro, Itália, em 1917. Chegou a Goiás em 1950 como parte da missão evangelizadora da Igreja Católica na América. Sua primeira tarefa foi pintar os afrescos da Igreja do Rosário, na cidade de Goiás. O convite foi de dois dominicanos: frei Cândido Bento Maria Penso (Bispo da Prelazia Nullius de Santana do Bananal em Goiás) e frei Domingos Acerbi. Mudou-se para Goiânia em 1952 e deixou vários trabalhos na cidade, como dois murais feitos no ano seguinte na cidade no saguão de entrada da antiga Estação Ferroviária, que carecem de conservação. Ao longo da carreira como pintor, o frei não realizou muitas mostras fora de Goiânia e tampouco coletivas porque a batina era o seu principal ofício. Somente no final da vida, expôs no Museu de Arte de São Paulo (Masp). Ele morreu em 1977, de enfarte, aos 60 anos.