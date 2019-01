Magazine Perfil

Salvador Dalí nasceu em 11 de maio de 1904 e era o irmão do meio. O mais velho morreu de meningite, três anos antes de ele nascer, e também se chamava Salvador. Aos 5 anos de idade, ele foi levado pelos pais para visitar o túmulo do primogênito e no local disseram que ele era a reencarnação do menino, fato no qual ele acreditou durante muitos anos. Ainda muito jovem, com...