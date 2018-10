Magazine Perfil

Natural de Américo Brasiliense, interior de São Paulo, João Vitor Romania, o Jão, tornou-se um dos nomes mais promissores da música popular brasileira em 2018. Ele chamou a atenção após postar no seu canal no YouTube uma interpretação com uma voz romântica do single Na Sua Estante, da roqueira Pitty, em dezembro de 2016. A versão despertou a atenção do público e de uma gr...