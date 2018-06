Magazine Perfil

Mineira de Unaí, radicada desde a adolescência em Goiânia, Nila Branco iniciou sua carreira tocando em bares e clubes e era conhecida na noite como Nirley, cantora de MPB. Ela idealizou o movimento GORock!, com o objetivo de valorizar a produção musical goiana, fortalecer a conexão entre artistas e colaborar para a difusão nacional do trabalho de bandas e artistas solo at...