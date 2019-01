Magazine Perda simbólica, destaca especialista

Economista de formação, desde 1999, Marcelo Carneiro trabalha com as leis de incentivo cultural, na elaboração de projetos, consultoria e captação dos recursos, que permitem que empresas e pessoas invistam parte de seus impostos em projetos aprovados. Para ele, a extinção do MinC é uma perda simbólica. “A importância de ter um ministério é colocar a Cultura em um patama...