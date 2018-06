Magazine “Pequeno Príncipe” abre programação do 1º Festival Infantil de Artes Baseada na obra de Exupéry, espetáculo tem entrada franca

A Cia. Teatral Oops!.. abre, neste sábado, às 16 horas, o 1º Festival Infantil de Artes Integradas de Goiânia com a comédia Pequeno Príncipe, no Centro Cultural UFG. Baseada na obra de Exupéry, a peça traz à cena três palhaços que contam, de maneira cômica e extravagante, a clássica história do jovem príncipe que viaja o universo em busca de conhecimento e amizade, e para is...