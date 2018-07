Magazine Peppa Pig ganhará parques temáticos na China e nos EUA Fenômeno mundial, animação teve problemas de censura na China recentemente

Peppa Pig, a porquinha mais famosa do mundo, ganhará dois parques de diversões nos próximos meses. O primeiro deles será inaugurado ainda neste ano em Xangai, na China. O segundo abrirá as portas em Dallas, nos Estados Unidos, no primeiro semestre de 2019. O espaço nos Estados Unidos, operado pela Merlin Entertainments, abrirá em Grapevine Mills, dentro...