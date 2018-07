Magazine Pela primeira vez, Netflix passa HBO nas indicações ao Emmy; confira a lista As indicações de atores e profissionais de minorias étnico-raciais também bateram novo recorde

A Netflix conseguiu um feito inédito: quatro indicações a mais que o canal de TV americano HBO no Emmy Awards 2018. As produções da plataforma de streaming somaram 112 indicações, contra 108 da HBO. A Netflix quebra, assim, uma hegemonia de 17 anos do canal americano. No total, a plataforma contabilizou 22 indicações a mais em comparação com 2017, quando arrematou 9...