Pela Janela apresenta jornada de descobertas da personagem Rosália entre São Paulo e Buenos Aires

Rosália, uma operária de 65 anos, dedicou a vida toda ao trabalho em uma fábrica de reatores da periferia de São Paulo. Até que certo dia ela é demitida e acaba sendo consolada pelo irmão José, que resolve levá-la a Buenos Aires numa viagem de carro. Primeiro longa-metragem da cineasta paulista Caroline Leone, o filme Pela Janela estreia nesta quinta-feira (18) no Cine Cultura por meio da Sessão Vitrine e coloca como plano central as sutilezas do destino numa jornada de libertação e transformação interior.

Protagonizado pela atriz Magali Biff, o filme de estrada foi todo rodado entre São Paulo e Buenos Aires. Antes de estrear em circuito comercial, Pela Janela participou de 18 festivais nacionais e internacionais em 2017, além de levar prêmios para casa, a exemplo do troféu da crítica internacional no Festival de Roterdã, prêmio especial do júri emWashington, no DC International Film Festival, e ainda o de melhor filme no Panorama Internacional Coisa de Cinema, em Salvador (BA).

Curtas premiados

A diretora já havia desenvolvido dois premiados curtas-metragens. Paralelamente aos seus trabalhos como diretora e roteirista, Caroline atua também como montadora. Seu primeiro curta, Dalva, viajou por mais de 20 festivais internacionais, além de ter conquistado prêmios como melhor filme latino-americano no Festival Internacional de Bilbao e o Prêmio Revelação no Festival Internacional de São Paulo.

Seu segundo curta, Joyce, repetiu o sucesso do anterior, e participou de mais de 30 festivais, recebendo o prêmio de melhor filme de curta-metragem no Festival do Rio. Já em Pela Janela, Caroline cria uma história de sutilezas e mudanças de uma protagonista que viaja para se encontrar. A diretora navega no universo da personagem Rosália e deixa que sua protagonista brilhe em cena. Destaque para Magali Biff, que já fez trabalhos no cinema e na TV, mas é uma atriz mais conhecida do teatro.

Na pele de Rosália, Magali consegue encontrar um tom mais sutil e intimista de uma mulher que se vê sem chão depois de perder o emprego, que era praticamente tudo o que tinha. As dores e delícias da protagonista não estão nas palavras, já que o filme não tem muitos diálogos. É um olhar distante, a expressão apática, a sensação de vazio que ela passa ao espectador. Não é por menos que ela ganhou o prêmio de melhor atriz no 12ª edição do Fest Aruanda do Audiovisual Brasileiro, em João Pessoa (PB).

A direção de Pela Janela se joga na sensibilidade ao construir uma história pessoal sem pressa e sem preconceitos, que deixa o espectador se aproximar da personagem principal aos poucos. O filme também é construído por intermédio de elipses e ironias dramáticas que chamam a atenção por sua narrativa em tom de mistério. Com lirismo, que conduz a narrativa, o drama evoca questões políticas, humanas e trabalhistas, levando em consideração as relações afetivas entre irmãos, parentes, brasileiros e argentinos, viajantes e moradores locais.