Magazine Pegada retrô é a nova moda dos óculos escuros Atuais queridinhas de celebridades e blogueiras, releituras dos óculos estilo gatinho voltam a cair nas graças do público

Goiânia pode até não ser a cidade que, por motivos de mar, praias e calçadões, torna o uso dos óculos escuros constante. Mas nas bandas de cá o sol forte do Cerrado faz do acessório parte obrigatória da produção. Pode ser o badalado modelo tiny, do inglês “fino”, o moderno espelhado ou o clássico aviador. O importante é que os óculos estejam no rosto, à mão ou pendu...