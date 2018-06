Magazine Pedro Galvão faz individual “Espetáculo do Cotidiano” no Teatro Sesi Visitação ocorre de segunda a sexta-feira (15), das 9 às 12 horas e das 14 às 18 horas. A entrada é franca

Um dos artistas premiados no Concurso Sesi Arte Criatividade, Pedro Galvão apresenta trabalhos na individual Espetáculo do Cotidiano, no Teatro Sesi, até 3 de julho. Design gráfico e diagramador profissional, Pedro Galvão optou pelas artes plásticas em 2012. Foi uma transição natural para o artista que cotidianamente respira arte no seu sentido mais amplo. Vencedor d...