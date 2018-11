Magazine Pedaço da memória

O empreendedor goiano Carlos Renato de Oliveira sempre morou no Centro de Goiânia e, toda vez que passava na porta da antiga casa da Rua 24 imaginava inúmeras possibilidades que o espaço poderia ocupar. Até que, em julho, concretizou o sonho. O Dom Pedro une comidinhas de boteco, shows ao vivo e uma experiência visual em todos os cômodos do casarão. “Há lugares no Centro,...