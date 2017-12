Peça teatral no Martim Cererê e Projeto Engroove

A peça teatral Destravados tem apresentação única nesta sexta-feira, às 20 horas, no Centro Cultural Martim Cererê. As cenas do espetáculo põem em questão as situações que as pessoas vivem e também os pequenos gestos, atitudes ou reações que o cotidiano mostra. Os atores colocam em xeque alguns desses conceitos e também novas formas para explorar as percepções do mundo. Produzida por Luzia Mello e dirigida por Loris Chacha e Yanke Amorim, a peça é encenada pelos atores Vinícius Brandão, Yanco Rubn, Lom Rossman, Zahava Emanuele e tem participação especial do dramaturgo Almir Amorim. Ingresso: R$ 20. Rua 94-A, Setor Sul. Informações: 98258-2723.

Noite

Projeto Engroove anima palco com música e artes visuais

Os DJs do Projeto Engroove, Angelo Martorell (foto) e Pri Loyola, fazem a trilha sonora desta sexta-feira no Hermeto Bar, a partir das 20 horas. O Engroove vai convidar um artista plástico para fazer uma exposição-pocket, mostrando alguns dos principais trabalhos. O convidado é Carlo Batistella, autodidata que começou a se interessar pelo universo das artes visuais ainda na infância. A partir de múltiplas experiências, foi desenvolvendo sua técnica e seu estilo. Ele trabalha principalmente com pintura a óleo, mas sua obra não fica restrita apenas a essa técnica. Seu universo temático tem na dualidade entre homem e natureza a principal referência para a criação de paisagens fictícias e abstrações que se revelam em grafismos vigorosos. Atualmente vem apresentando trabalhos de sua série mais recente, intitulada OrganikA, que integra a noite. A entrada é franca. Rua T-30, nº 2.655, Setor Bueno.