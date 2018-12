Magazine Peça retrata história da família real

A Fohat Cia. de Dança apresenta o espetáculo As Joias da Carlota, neste domingo, às 20 horas, no Teatro Rio Vermelho. A direção geral é assinada pelas irmãs Ariadna e Gisela Vaz, proprietárias do Studio Dançarte. A narrativa se utiliza de fatos reais, ao abordar a decisão de d. João VI de transferir a corte portuguesa para a sua colônia de maior importância, o Brasil, em 1808, ...