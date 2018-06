Magazine Peça protagonizada por Maria Flor e Emanuel Aragão estreia nacionalmente em Goiânia neste sábado Espetáculo "Tudo Que Você Sempre Quis Dizer Sobre o Casamento" mistura tom de comédia romântica com stand up

O marido não contribui com os afazeres domésticos. Brigas pelo espaço na cama e pelo uso do controle remoto. Quem nunca passou por uma situação dessa na relação? Cenas comuns do dia a dia de um casal compõem o roteiro da peça Tudo Que Você Sempre Quis Dizer Sobre o Casamento, que estreia nacionalmente neste sábado (9), às 21 horas, no Teatro Sesi. No palco, os ato...