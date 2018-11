Magazine Peça 'O Príncipe Feliz' será apresentada no Caps da Região Noroeste

Os atores Rita Alves e Caco Rodrigues apresentam o espetáculo O Príncipe Feliz nesta quarta-feira (28), a partir das 15h30, no Caps da Região Noroeste. A peça, que é patrocinado pela Lei Goyazes, encerra o projeto Um Conto, Dois Encontros. O enredo conta a história do encontro de uma artista de rua, que busca o estrelato, com a estátua do Príncipe Feliz. Com uma...