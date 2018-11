Magazine Peça 'Destros Sinistros' fala sobre as relações polarizadas no Brasil

O Grupo Solos e a oficina de teatro da PUC Goiás, apresentam na quinta (8) e sexta-feira (9) a peça Destros Sinistros. A obra trata do atual estado em que as pessoas vivem em nossa sociedade, observando a recorrente polarização de pensamentos, as comunicações artificiais, e como isso abala nossas relações sociais. Tudo com uma abordagem crua, irônica e...