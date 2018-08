Magazine Paulo Ricardo faz show da turnê 'Sex On The Beach' em Goiânia Ex-vocalista da banda RPM se apresenta nesta sexta-feira (17) no Bolshoi Pub em comemoração aos 30 anos de carreira

Músicas como Revoluções por Minuto, Rádio Pirata, Alvorada Voraz e Olhar 43 são hinos que marcaram a trajetória do RPM e que estão na memória afetiva dos fãs de uma das bandas de maior sucesso no Brasil, principalmente nas décadas de 1980 e 1990. Os hits estão no repertório do Sex on The Beach, turnê que o cantor Paulo Ricardo apresenta nesta sexta-feira no Bolsho...