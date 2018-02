Paulo Betti: “O cinema brasileiro é diverso”

Você e Eliane já fizeram A Fera na Selva no teatro. Por que adaptá-la para o cinema quase três década depois?

Fizemos temporada em teatros pequenos de São Paulo e Rio. Um dia nos apresentamos em uma igreja abandonada, durante um festival em Angra dos Reis. No caminho, de carro, passando o texto em voz alta, Eliane e eu pensamos que poderia ser um filme. Adaptei o roteiro tendo como base a adaptação do diretor Luis Arthur Nunes.

Com a peça você ganhou o prêmio Shell de melhor intérprete no Rio de Janeiro. Isso aumentou a responsabilidade em levar João para o cinema?

O prêmio foi importante mas a maior responsabilidade era continuar repassando o conteúdo. O contar a história nos pareceu sempre muito forte e necessário. A responsabilidade de fazer o papel do João aumentou pois se divide com o trabalho de direção, produção e adaptação. É um filme muito autoral. Resultado de uma obstinação minha que foi assumida e comprada por muita gente.

Trata-se de um texto verborrágico, mais lento do que o comumente visto no cinema. Qual o principal desafio na transposição de linguagens?

Transportar um livro para a linguagem cinematográfica é sempre um desafio, ainda mais se tratando de um livro do Henry James, em que existe pouca ação. Queríamos passar a essência da novela, de uma maneira não realista, e manter o texto na forma não coloquial, valorizando a dicção teatral, foi uma escolha muito pensada. Quanto ao ritmo, não poderia ser diferente. Trata-se de um filme triste e delicado.

O texto de Henry James é de 1903. Ele continua atual?

Esse tempo sempre será atual, visto que temos a mania de perder tempo idealizando o passado ou projetando o futuro. Acabamos nos esquecendo que o momento é este. Com o João, e com muita gente, é assim. Ele não percebe que a vida é aqui e agora.

Você também está encabeçando um projeto educativo, que envolve debater livro e o filme com o público pela internet. Como nasceu esse projeto?

A ideia nasceu em Goiânia. Estive na capital para apresentar minha peça Autobiografia Autorizada e participei de um debate, planejado pelos patrocinadores. Ao final, resolvi anotar o e-mail de quem tinha se interessado pelo filme, que havia acabado de ficar pronto. Como todos os figurantes de A Fera na Selva haviam lido o livro e o roteiro, achei interessante estimular essa leitura também entre os futuros espectadores. Hoje fazemos assim: a pessoa se cadastra, recebe o roteiro e pode participar de um curso on-line durante o qual falamos sobre o processo criativo do filme. Já temos um pequeno exército com 5 mil leitores. Eles me ajudarão quando o filme entrar no circuito comercial, explicando e incentivando o público a assisti-lo.

Como você avalia o panorama do cinema brasileiro hoje?

O cinema brasileiro é diverso. Só no ano passado produzimos mais de 150 filmes. O problema é a distribuição. Quase todas as, poucas, salas de cinema estão nas mãos de grandes filmes americanos e as cotas de tela (obrigação legal de exibir um mínimo de obras nacionais no cinema ou na TV) são cumpridas com produções mais comerciais.

Conhece algo da produção cinematográfica goiana?

Conheço pouco do cinema goiano, mas sei que depois do Fica e da criação de escolas de audiovisual ele vem crescendo. Fico impressionado com a quantidade de mulheres dirigindo filmes por aí. É muito bom. O último filme goiano que vi, em Gramado, foi <FI10>As Duas Irenes</FI>, do Fabio Meira. Um filmaço!