Paulo Betti e Eliane Giardini se dividem entre direção e atuação em A Fera na Selva

Assim como o cinema literário e não naturalista de Manoel de Oliveira, a adaptação da novela A Fera na Selva, do norte-americano Henry James, chega às telas verborrágica e cheia de sensibilidade. O longa, de mesmo nome e dirigido à seis mãos, estreia nesta quinta (15) à noite na 11ª mostra O Amor, A Morte e As Paixões. Por trás das câmeras estão Paulo Betti, Eliane Giardini e o diretor de fotografia Lauro Escorel. A dupla de atores também dá vida aos protagonistas, trazendo para o cinema o que já viveram por muito tempo no teatro, encenando adaptações de Margueritte Duras e Luis Arthur Nunes. A exibição no Lumière Bougainville está marcada para 21 horas e será seguida de debate com Paulo Betti.

Foi Giardini que apresentou o texto a Paulo e com o olhar artístico de Escorel, que assina com eles a direção, o filme ganhou corpo e pode manter sua origem teatral sem temer o tom literário empostado nos diálogos. A trama narra a história de João (Betti), um homem que vive na esperança de presenciar, em algum momento da vida, um acontecimento extraordinário e “guardado nas dobras do tempo, com uma fera à espreita na selva”. Depois de anos ele reencontra Maria (Eliane Giardini), que decide viver com ele essa espera. Agarrado a uma possível mudança drástica na vida, João deixa de enxergar as pequenas maravilhas do cotidiano, negligenciando os afetos ao seu redor.