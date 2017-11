Paulinho Gogó apresenta a comédia 'Fato Venério' em Goiânia

O humorista Paulinho Gogó apresenta a comédia 'Fato Venério!' neste sábado (18), às 21h e domingo (19), às 18h, no Teatro Madre Esperança Garrido, em Goiânia.

Após o sucesso “No Gogó do Paulinho”, que ficou em cartaz durante oito anos, e percorreu quase todo o país, o artista Maurício Manfrini traz novas histórias e situações do cotidiano a esse novo espetáculo, prometendo arrancar ainda mais risadas da plateia.

Serviço:

Valores de Ingressos: R$ 40 (meia) antecipado com 1kg alimento lote de lançamento

Após lote promocional: R$80 (inteira) e R$ 40 (meia)

Quem paga meia: Clientes Claro ou Net, estudantes, idosos, militar, professor, PNE.

Porto Seguro e Patrocinadores tem Bônus especial.

Vendas Online: originalingressos.com

PONTOS DE VENDA FÍSICOS: LEITURA (Goiânia Shopping): Seg a Sáb das 10h às 22h e Domingo das 14h às 20h

FNAC (Shop.Flamboyant) - Seg a Sáb das 10 às 20h e Domingo das 14h às 18h

LOJAS MORMAII - ( Shop.: Passeio das águas e Bougainville) Seg a Sáb das 10h às 22h e Domingo das 14h às 20h

THERAPEUTICA - Rua 83 Setor Sul Seg a Sex 08 as 18

BILHETERIA DO TEATRO - Seg a Sex - 13h as 18h

Informações: 62-4141-2270 ou culturadoriso.com