Magazine Paula Toller divide palco com Paulo Miklos em Goiânia Apresentação, que ocorre às 19h30 de hoje, integra o projeto Flamboyant InConcert

No começo do ano, enquanto trabalhava na divulgação do clipe Céu Azul, composição de Chorão (1970-2013) e Thiago Castanho, Paula Toller postou uma foto tirada, sob o céu de Paris, há 30 anos. A cara de menina continua a mesma, mas a cantora, que desde 2013 se dedica à carreira solo, garante que a atual fase nada lembra os tempos à frente do Kid Abelha. Está mais r...