Paula Mattos: 'Transcrevo o que acontece comigo e por isso não tenho nenhuma canção que seja plágio'

Ao lado de Marília Mendonça, Maiara & Maraisa e Naiara Azevedo, Paula Mattos é uma das representantes da força das mulheres no sertanejo que cresceu nos últimos dois anos. Depois do sucesso do disco acústico de estreia lançado em 2015, a artista lança o novo trabalho ao vivo gravado em São Paulo. O DVD conta com 20 faixas, das quais nove autorais e 11 de parceiros. No repertório, estão presentes sucessos que fizeram parte da sua carreira, como Rosa Amarela, Eu Já Te Amava, Guerra e Paz e Coisa de Ex. O projeto conta com participação especial de Marília Mendonça na faixa Amiga e das irmãs Maiara & Maraisa em Sexto Sentido. Além da carreira como cantora, Paula Mattos também é o rosto por trás de diversas composições que estão fazendo sucesso nas vozes de outros nomes, caso de Luan Santana, Henrique & Juliano e Wesley Safadão. A mato-grossense surgiu há pouco mais de dois anos e ganhou fama com o hit Que Sorte a Nossa, que mais tarde foi gravado pelos goianos Matheus & Kauan. Paula Mattos conversou por telefone com o POPULAR e falou sobre o novo álbum, a trajetória e o novo momento que passa o gênero. Confira:

O DVD conta com participação de Marília Mendonça e da dupla Maiara & Maraisa. A escolha de convidar apenas mulheres no novo projeto tem a ver com o momento atual do sertanejo?

Com certeza. A proposta foi unir a força da mulherada. As meninas também são minhas parceiras antes mesmo da gravação do DVD e de estourar o movimento de empoderamento feminino na música sertaneja, que acredito tem tudo para se manter no mercado. Acho bom que quebrou esse preconceito de que mulher não acontece nesse segmento e fico muito feliz por fazer parte disso.

O disco conta com 20 faixas, das quais nove músicas autorais e 11 de compositores amigos. Como foi o processo de produção e seleção das canções?

A produção foi do Pepato, um dos maiores da área do Brasil, e a direção foi do Catatau, que tem trabalhando com todo mundo do sertanejo também. Quando avisei que gravaria um novo DVD, os meus amigos começaram a me mandar músicas. Foi uma seleção difícil porque tinha bastante letra boa para escolher. Para chegar nas 11, escutei mais de 100 composições. Deixei muita coisa boa de fora.

Você tem vários sucessos nas vozes de Henrique & Juliano, Wesley Safadão, Luan Santana e Matheus & Kauan. Quem você gostaria que gravasse uma música sua que ainda não gravou?

Tenho. Gostaria que o Jorge & Mateus um dia gravasse uma letra minha porque os considero uma das maiores duplas do Brasil. Sou muito fã deles. Garanto que é um sonho compartilhado por vários compositores também ter uma faixa em um disco do Jorge & Mateus. Outro desejo futuro seria ter uma música em um trabalho da Ivete Sangalo. Quem sabe um dia. Seria a coroação como compositora.

O que te inspira na hora de compor?

Eu falo que Deus é a minha inspiração maior porque compor é um dom. Não é fácil contar uma história em 3 minutos, além de uma poesia e colocar um texto dentro de uma melodia que vai fazer parte da vida das pessoas. Quando vou escrever, transcrevo o que acontece comigo e por isso não tenho nenhuma canção que seja plágio. Eu procuro sempre ter a minha identidade.

Você apareceu no mercado há dois anos após o sucesso da música Que Sorte a Nossa, que ganhou fama também na voz de Mateus & Kauan. Como você avalia sua carreira?

De muito aprendizado. Amadureci como cantora. Tenho 12 anos de história na música, mas de carreira vou fazer dois em janeiro. Ganhei fãs e o meu trabalho cada dia mais é reconhecido. Tenho ainda estrada para caminhar, mas não posso reclamar. Fico feliz em receber mensagens das pessoas falando que minha letra tocou o coração delas, de alguma maneira, seja porque ajudou a superação de uma doença, porque fez parte do casamento ou que conheceu seu grande amor. A minha maior gratidão é fazer parte disso. O primeiro DVD gravamos sem pretensão nenhuma e deu certo.

No primeiro DVD, de 2015, você perdeu 25 quilos para a gravação. Teve alguma preparação para o novo trabalho?

Antes de gravar o meu primeiro DVD, estava com quase 100 quilos e fui perdendo aos poucos com alimentação balanceada, treino, acompanhamento médico e suplementação vitamínica para não baixar a imunidade. Não fiz cirurgia, apenas uma no nariz. Procurei chegar no meu peso ideal por questão de saúde e pela profissão, já que danço muito no palco. Estava com pressão alta, problema no fígado e outras coisas. Agora, estou com 65 quilos. Não fiz por questão de estética. Não importa se você é gorda ou magra, o mais importante é a pessoa se sentir bem.

Quando você começa a divulgar o novo trabalho em turnê?

Começo a rodar o Brasil com o DVD novo em dezembro. Tem muitas regiões aonde não fomos ainda e que sonhamos em levar a nossa música. O repertório tem de tudo um pouco, música romântica, sofrência e dançante. Em 2018, possivelmente, vou passar por Goiânia com esse show. Também devo fazer uma turnê fora do País.