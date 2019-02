Parecia que não haveria sofrimento. Quase todas as enquetes para o último paredão davam como certa a saída de Hana com boa diferença para as outras concorrentes, acima de 50%. Só que o resultado foi apertado com a diferença de 0,48% para a goiana. A carioca foi eliminada com 47,98%, contra 47,50% de Hariany. Rízia recebeu 4,52%. Foi o segundo paredão mais acirrado da história do programa. Max, Priscila e Francine, do BBB 9, disputaram o prêmio, vencido por Max, com 34,85%. Diferença de só 0,24% para o segundo lugar, Priscila, que recebeu 34,61% dos votos. A terceira ficou com 30,54%.

Na noite da última terça-feira, a votação se intensificou durante o programa. Dos 90 milhões de votos, pouco mais de 20 milhões foram nos momentos ao vivo. Entender o que tornou o paredão tão parelho não é uma missão simples. Talvez tenha sido a promessa da amiga Paula, que tem uma porca de estimação, que disse na tarde de terça-feira que se Hariany saísse, ela pediria para deixar a casa em seguida. “Se ela for embora, vou pedir para sair”, afirmou a mineira na ocasião. A declaração animou as redes sociais, já que ela é acusada de racismo por internautas após diversas declarações polêmicas. Dentro da casa, Rodrigo e Gabriela estão sempre puxando a orelha da participante quando ela usa expressões como “cabelo ruim” e “humor negro”.