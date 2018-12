Magazine Paul McCartney confirma dois shows no Brasil em março de 2019 Cidades brasileiras fazem parte da 'The Freshen Up Tour', que também vai passar por Argentina e Chile

Paul McCartney confirma agora sua volta ao Brasil em 2019: dia 26 de março, no Allianz Parque, em São Paulo, e dia 30 de março, no Estádio Couto Pereira, em Curitiba. Os shows fazem parte da The Freshen Up Tour, que também passa por Chile e Argentina. Em São Paulo, os ingressos custam de R$ 200 (meia-entrada, cadeira superior) a R$ 890 (pista premium). Em Curitiba, as ent...