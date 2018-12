Magazine Paul McCartney anuncia data extra de show em São Paulo em 2019 Os ingressos para a primeira apresentação na capital paulista, dia 26 de março, estão esgotados

Paul McCartney fará um show extra em São Paulo, no Allianz Parque, no dia 27 de março. A venda geral começa no dia 12 de dezembro. Os ingressos vão de R$ 200 (meia-entrada, cadeira superior) a R$ 890 (pista premium). A venda pela internet terá início às 0h01 no site www.ticketsforfun.com.br e às 10h estarão abertas as bilheterias oficiais (Credicard Hall - sem taxa de conveniência) ...