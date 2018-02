Patrulha Canina se apresenta neste domingo no Teatro Goiânia

Para alegria das crianças, a Patrulha Canina vai se apresentar às 15h deste domingo (4), no Teatro Goiânia, no centro da capital. No palco, os heróis caninos realizam missões de resgate da Patrulha no formato dos episódios apresentados na TV.

O espetáculo é apresentado por Marshall, Skye, Rubble, Zuma e Chase e eles são liderados por um garoto de 10 anos chamado Ryder, que reúne todos os cãezinhos e sai para uma missão de salvamento. Ele recebe os pedidos de ajuda e comanda a equipe. Ryder é também treinador dos filhotes. Além das aventuras, a apresentação promete muito humor aos baixinhos.

A Patrulha

As aventuras contam com a participação de Marshall, um cachorrinho dálmata bombeiro muito animado, mas um pouco desajeitado. A menina da turma é a Skye, uma cockapoo inteligente, com um lindo sorriso. Adora voar em seu helicóptero ou com as asas que tem em sua mochila.

A turma de cãezinhos tem também o adorável Rubble, um bulldog inglês que sabe tudo sobre skates e pranchas de snowboard. Tem também o filhote vira-lata Rocky, um cão entusiasmado com reciclagem e que tem mil ideias e ferramentas dentro de sua mochila.

A turma se completa com Zuma e Chase. Um labrador chocolate que gosta de dar boas risadas, surfar e se aventurar com seu bote inflável. Já Chase, o pastor alemão é atlético e gosta de assumir o comando das aventuras, o seu único problema é que ele é alérgico a gatos e penas.

Serviço

Ingressos: R$ 30 (Meia) / R$ 60 (Inteira)

*Meia entrada (crianças de 2 a 12 anos e estudantes e idosos mediante apresentação de documento que comprove o benefício). Crianças não pagam até 24 meses de idade (2 anos), paga a partir de 24 meses e um dia.

Postos de Vendas:

-Komiketo (Av. t-4,St.Bueno)

-Komiketo (Goiânia Shopping)

-Restaurante Tribo (R.36,590,St.Marista)

-Loja Rival (Buriti SHopping)

-Loja Rival (Portal Shopping)

-Loja Rival (Araguaia Shopping)

-Loja Rival (Shopping Cerrado)

-Loja Rival (Campinas, av.24 de outubro,nr 1195)

-Loja Rival (Centro, AV, Anhanguera,nr 5234)

Duração: 50 minutos

Vendas online: Bilheteria Digital