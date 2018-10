Magazine Patrulha Canina se apresenta em Goiânia e Anápolis Capital recebe espetáculo de trupe famosa na TV na sexta e a cidade vizinha, no sábado

A trupe da Patrulha Canina, sucesso na TV, desembarca em Goiás neste fim de semana de feriadão. A primeira apresentação será na sexta-feira (12), na capital, no Teatro Goiânia, e no sábado, em Anápolis, no Teatro São Francisco. Nos dois dias a apresentações se iniciam às 16 horas. Os filhotinhos de cachorros famosos e aventureiros liderados pelo personagem Ryde...