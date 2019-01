“Tá no Ar”: alegria, inteligência e frescor

No fim dos anos 1980, a Globo lançou o TV Pirata. Três décadas depois, o programa ainda faz rir quando é exibido no Canal Viva. Além do talento dos atores e dos redatores e de Guel Arraes, o diretor que capitaneou tudo, aquele humor não tinha nada de extemporâneo. Ele espelhava a explosão de uma alegria represada depois de anos de ditadura. Pouco depois, estreou o Casseta…