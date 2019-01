O jogo da exibição da programação se rearranja

Série lançada no Now no fim do ano passado, Se Eu Fechar os Olhos Agora (de Ricardo Linhares com direção de Carlos Manga Jr.) só chegará à Globo no primeiro semestre. A história fez uma rota de exibição nunca vista. Durante anos, o público se habituou a seguir uma mesma ordem. No caso dos filmes, por exemplo, as estreias eram no cinema, depois vinham a TV paga e a aberta.…