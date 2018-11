Magazine Patrícia Abravanel é atacada na web após pai assediar Claudia Leitte A herdeira estava sentada na plateia com a mãe no momento em que Silvio disse que não abraçaria a artista para não ficar “excitado”

Após ser assediada por Silvio Santos no palco do Teleton, Claudia Leitte usou o Instagram para denunciar o ato de machismo do chefão da SBT. Sensibilizadas pelo constrangimento que a cantora sofreu em rede nacional, várias mulheres foram até a rede social atacar Patrícia Abravanel, filha do apresentador. A herdeira estava sentada na plateia com a mãe no momento em que...