Participações mais que especiais

Com o novo formato, Malhação: Vidas Brasileiras abriu espaço para receber a cada duas semanas convidados especiais. Para contar as histórias dos alunos, atores do elenco da Globo farão participações vivendo personagens da vida pessoal de cada um dos adolescentes. Malu Mader e Daniel Dantas, por exemplo, participam da primeira trama e vivem os pais de Felipe Kavaco (Gabriel Contente).

O menino chama a atenção da professora Gabriela quando começa a chegar desanimado à escola e apresentar dificuldades de leitura durante as aulas. Assim que percebe o comportamento do rapaz, Gabriela tenta entender o que está acontecendo e descobre que o clima na casa dele não é dos melhores. Desde que Jairo (Daniel Dantas) ficou desempregado, os desentendimentos com a esposa Melissa (Malu Mader) ficaram frequentes. Arrasado, Kavaco busca alternativas para tentar ajudar em casa e começa a trabalhar escondido dos pais.

Quem também dá as caras na novela é o ator Edson Celulari – que comemora sua estreia na novela, que completa 23 anos no ar em abril – na pele do empresário milionário e corrupto Eduardo Mantovani. Ele viverá o marido de Isadora (Ana Beatriz Nogueira), pai de Pérola (a estreante Rayssa Bratillieri) e será preso logo nos primeiros capítulos em uma Operação Lava Jato. Por causa do episódio, a menina começa a sofrer bullying dos seus amigos, a ponto de recorrer às bebidas alcoólicas para tentar digerir a ideia de que seu pai é culpado nas acusações que são feitas.