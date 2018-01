Paris Hilton fica noiva em Aspen com anel de R$ 6,5 milhões; veja foto da joia

Paris Hilton começou o ano com o pé direito. A socialite foi pedida em casamento pelo ator Chris Zylka no dia 2 de janeiro. Segundo a publicação norte-americana People, o anel usado no pedido tem um diamante de 20 quilates cercado por pedras menores sobre estrutura de platina com ouro.

Conhecido por seu papel em "10 Coisas que Eu Odeio em Você", Zylka fez o pedido nas montanhas de Aspen, nos Estados Unidos. Paris postou as fotos do momento em seu Instagram e exibiu o anel de 20 quilates.



"Muito feliz e animada por estar noiva do amor da minha vida", escreveu Paris no Instagram. "Meu melhor amigo e alma gêmea. Perfeito para mim em todos os aspectos. Muito dedicado, leal e com um bom coração. Eu me sinto a garota mais sortuda do mundo! Você é meu sonho que virou realidade! Obrigada por me mostrar que contos de fada existem", disse.



Anel



Segundo a publicação norte-americana "People", o anel usado no pedido de casamento foi criado pelo designer Michael Greene em dois dias, um processo que normalmente demoraria três semanas.

"Uma vez, Paris contou para Chris o quanto ela amava o anel da sua mãe com um diamamente em formato de pera, e esse foi o pedido que ele me fez", contou Greene à publicação. "Ele queria que tudo ficasse perfeito, desejava o melhor para sua princesa."

Diamonds Are Forever... ✨✨💎✨✨ Uma publicação compartilhada por Paris Hilton (@parishilton) em 2 de Jan, 2018 às 4:26 PST

Carnaval

Paris Hilton confirmou em seu Twitter que virá ao Brasil no carnaval. Ela é uma das atrações da festa em Bonito, no Mato Grosso do Sul, onde ingressos para seu show variam entre R$ 200 e R$ 400, por pessoa.

O evento está sendo organizado pelo Réveillon de la Musique 2018, e também terá a participação do DJ Fatboy Slim.

No Twitter, ela escreveu que está animada por anunciar que estará no País em fevereiro. "Mal posso esperar. No vemos lá".