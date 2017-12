Pares de cubas, duchas e bacias sanitárias preservam individualidade do casal no banheiro

Projetado e decorado no passado sem muito empenho, o banheiro - agora chamado pelo modismo de sala de banho - vem se tornando um refúgio particular, com chuveiro embutido no teto, torneiras com sensor de presença, acabamentos primorosos e louças que mais parecem joias. Independente do tamanho ou do estilo, ele sempre teve a mesma vocação: unir privacidade e conforto. Mas quando o cômodo é compartilhado a intimidade pode ficar comprometida e a duplicidade de cubas, duchas, bacias sanitárias e armários acaba entrando na lista de desejos dos casais.

Segundo decoradores, a moda nasceu já há alguns anos mas ganhou força com uma mudança de comportamento aliada ao estímulo por parte da construção civil. As pessoas ficaram mais individualistas e as construtoras deram aos arquitetos a liberdade de projetarem residências de outra maneira, separando, muitas vezes e totalmente, banheiros e quartos. Foi aí que o esquecido e muitas vezes tido como patinho feio ganhou atenção. As grandes marcas também entenderam o valor do momento do banho e investiram pesado em peças e produtos mais tecnológicos e muito mais bonitos.

Pensando na praticidade de quem divide a vida e o banheiro, os profissionais passaram a colocar o ambiente em lugar de destaque em seus projetos e a duplicar elementos de uso comum. Segundo a designer de interiores, Jacqueline Adorno as mudanças acabaram se transformando em necessidades diante dos novos hábitos das famílias atuais. “Geralmente o casal trabalha fora e tem ritmos bastante parecidos. Por isso, precisa usar essa parte da casa de maneira simultânea.”

Em um dos ambientes decorado por ela dentro do conceito novo, estão acabamentos mais ricos e detalhados, como o banco de madeira com almofadas florais e o painel com temática de folhagens, aparecem para levar aconchego ao ambiente. A metragem tímida do cômodo não possibilitou a instalação de dois sanitários, mas Jacqueline não abriu mão de duplicar cubas e duchas, o que, na opinião da especialista, já vai otimizar o tempo dos moradores. “Além disso, temos um amplo espelho e um nicho comprido logo abaixo da pia, o que deu amplitude ao banheiro”, afirma.

Dentro do box de banho, a ideia foi criar espaços para cada um investindo em nichos separados. Fora dele, a bancada de mármore ganhou medidas generosas e abriga sem apertos bandejas ou organizadores. O ambiente, como um todo, foi pensado em tons neutros para que não ganhasse características individuais. “Vale lembrar que assim como todos os ambientes da casa, o banheiro precisa ser planejado de acordo com o estilo de vida dos moradores.”

Bem aproveitado

Para quem está com o orçamento mais enxuto ou tem um banheiro com medidas tímidas, a lista de sugestões também cresceu. É possível aumentar a bancada ao invés de optar por duas cubas, assim há espaço para organizar os itens pessoais e o casal pode usar a pia e se maquiar ao mesmo tempo. Também pode-se isolar a bacia sanitária, colocando no local, inclusive, uma ventilação individual.

Dois nichos embutidos na parede também são boas saídas para quem precisa economizar espaço dentro do box, por exemplo. Outra ideia interessante é colocar a pia do lado de fora, dando mais intimidade para quem vai usar o chuveiro ou o sanitário, enquanto o outro escova os dentes ou faz a barba.