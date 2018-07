Magazine Parceria com poder

“Um disco que se chama Brasileiro e tem a participação da maior brasileira do momento. Para mim, é uma honra gigante.” Silva não cansa de rasgar elogios para o furacão Anitta, que fez dueto com o cantor na faixa Fica Tudo Bem, no estilo voz e violão – território totalmente novo na carreira da cantora. O casamento foi perfeito e bem recebido pelos fãs dos artistas. O cl...