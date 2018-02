Paralelo 16º Mostra de Dança abre inscrições para aulas públicas

Além de mais de uma dezena de espetáculos, a nona edição do Paralelo 16º - Mostra de Dança Contemporânea oferece duas aulas públicas gratuitas. As inscrições podem ser feitas até o dia 10. Os interessados deverão enviar currículo resumido e carta de intenção para o e-mail: paralelo16.danca@gmail.com. O resultado será divulgado via e-mail e nas redes sociais no dia 14. Uma das aulas será sobre técnicas de dança aérea e será ministrada pela Virtual Companhia de Dança no dia 16 no Gelb Zirkus, das 16 às 18 horas. A outra será sobre princípios do Anatomy Ballet e será ministrada por Tassiana Stacciarini ( foto), do Das Los Grupo de Dança, na Escola Dança e Cia., no dia 20, das 19h30 às 21h30. Cada aula conta com 15 vagas disponíveis. O Paralelo 16º Mostra de Dança Contemporânea será realizado em Goiânia entre os dias 16 e 25 deste mês.

Show

Violino Lounge Band apresenta repertório instrumental no palco do Teatro Sesc

A Violino Lounge Band (foto) faz show instrumental nesta sexta-feira, às 20 horas, no Teatro Sesc Centro. Como o nome aponta, o grupo mistura o som marcante do violino com outros instrumentos, entre les guitarra, contrabaixo, violão e bateria. No repertório estão mesclados vários gêneros da música nacional e internacional. Criado no ano de 2011, o grupo lança mão no repertório de gêneros como rock, pop e jazz. Ingressos: R$ 8 (comerciários e dependentes), R$ 10 (conveniados), R$ 11 (meia-entrada) e R$ 22 (inteira). Classificação etária: livre. A duração do show é de cerca de 90 minutos. Rua 15, esquina com Rua 19, Centro. Informações: 3933-1714.