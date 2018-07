Magazine Parada de sucessos das tardes de sábado na Globo Nova atração da Globo deixará as tardes de sábado ainda mais musicais a partir do dia 14

Um programa inteiro para todo mundo cantar junto. Assim será o SóTocaTop, nova atração da Globo que deixará as tardes de sábado ainda mais musicais a partir do dia 14. Sob o comando de Fernanda Souza e Luan Santana, e com direção artística de Raoni Carneiro, o programa receberá artistas de diversos gêneros e estilos, reunindo em seu palco o que é mais ouvido pe...