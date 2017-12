Para ver e sentir

Uma árvore de 18 metros de altura, montada no estacionamento, é a aposta do Shopping do Cerrado para atrair a atenção até de quem não está visitando as lojas ou área de alimentação do local. É que o pinheiro todo feito de luzes azuis e amarelas, assim como a fachada do prédio que também recebeu lâmpadas brancas, pode ser visto da Avenida Anhanguera. Outra novidade é a cozinha do Papai Noel que foi montada na praça de eventos e de onde sai, várias vezes ao dia, um cheirinho de chocolate. A visita ao bom velhinho pode ser feita das 10 às 22 horas. O shopping funciona diariamente das 10 às 23 horas, com exceção dos dias 24 e 31 (quando as lojas ficam abertas das 9 às 18 horas), e dos dias 25 e 1º (quando somente a área de alimentação e lazer estará aberta, das 11 às 22 horas).

Endereço: Avenida Anhanguera nº 10.790, Setor Aeroviário.