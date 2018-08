Magazine Para todos os tipos e necessidades

Função calmante O maior benefício da linha Cuide-Se Bem Lavandinha, do Boticário, é a ação calmante do cheiro da lavanda, que também alivia o sistema nervoso, combate o estresse e a ansiedade e melhora a qualidade do sono. A embalagem com duas unidades de 80g custa, em média, R$ 12. Glicerinado Tradicional no mercado, o sabonete com base v...