Para ter na estante ou na lista de favoritos

Cidadão Kane (1941)

Um jornalista fica intrigado por uma palavra utilizada pelo magnata da imprensa, Charles Foster Kane, e tenta descobrir o seu significado entrevistando pessoas de seu passado. No longa, Orson Welles conta a história de Kane usando uma sequência de flashbacks.

O Poderoso Chefão (1972)

A saga conta a história da família mafiosa Corleone que luta para estabelecer sua supremacia na América depois da Segunda Guerra.

Casablanca (1942)

Durante a guerra, um exilado americano encontra refúgio na cidade de Casablanca, e passa a dirigir uma casa noturna. Por forças do destino, ele reencontra uma antiga paixão, que agora está casada e precisa de ajuda para fugir dos nazistas.

Touro Indomável (1980)

O filme conta a história de um boxeador de peso médio e suas vitórias até ter a sua primeira oportunidade de ser campeão da sua categoria. Ele se apaixona, mas a incapacidade de expressar seus sentimentos eventualmente atrapalha sua vida profissional.

Cantando na Chuva (1952)

A trama conta a história de dois dos astros mais famosos do cinema mudo em Hollywood. Seus filmes são um verdadeiro sucesso e as revistas apostam em um relacionamento mais íntimo entre os dois, o que não existe. Porém o cinema falado chega para mudar totalmente a situação de ambos no mundo da fama.