Para ser celebrado por todos

Tão tradicional quanto a ansiedade que toma conta dos que amam o carnaval, é a reclamação de quem odeia a festa. Nas redes sociais, viralizou nas últimas semanas um meme que basicamente dizia que é impossível não gostar do feriado. Seja para pular igual pipoca e suar horrores no meio da multidão, maratonar quietinho séries de TV ou participar de encontros religiosos, o carnaval é uma época do ano que precisa ser celebrada.

Com um pé na folia e outro no descanso, o empresário Ricardo Matos, de 29 anos, escolheu Caldas Novas, um dos destinos mais procurados em Goiás, para o feriado. “Talvez seja o lugar que melhor una agitação e tranquilidade no mesmo espaço. Ficamos durante o dia curtindo nos clubes e a noite vamos dar uma volta pela cidade”, explica o rapaz, que já passou carnaval em Pirenópolis e também aprovou o clima na cidade histórica. Para ele, o amor pelo carnaval tem muito a ver com o astral da folia. “É uma festa de celebração”, define.